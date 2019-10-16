Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве

Актрису Ольгу Юрасову поймали на краже

Telegram-канал «112» сообщил о поимке актрисы Ольги Юрасовой на краже вещей из шкафчиков фитнес-центра. По данным канала, вычислили актрису с помощью камер видеонаблюдения.

Клиенты центра начали жаловаться на пропажу личных вещей в июне, после чего администрация установила камеры. Так актрису удалось поймать с поличным. По данным «112», она призналась, что пять раз брала вещи из чужих шкафчиков.

«В последний раз актрисе достались 50 тысяч рублей и 158 статья Уголовного кодекса», — отмечает канал.

Ольга Юрасова снимается в кино и сериалах с 2001 года. Известность ей принесла роль жены прапорщика Шматко в сериале «Солдаты». Также она снималась в сериалах «Деффчонки», «Саша+Маша», «Кулагин и партнеры» и многих других.

Как сообщал «Рамблер», ранее другую актрису сериалов — Наталью Бочкареву — задержали сотрудники ДПС . Автомобиль актрисы остановили из-за «подозрительного поведения», после чего у нее якобы нашли 0,69 грамма кокаина. По данным Рен ТВ, против нее возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Актриса опровергала информацию о задержании с наркотиками и пообещала подать в суд на ее распространителей.