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Генпрокуратура Белоруссии опровергла задержание россиянки в Минске 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
В Белоруссии опровергли задержание россиянки в Минске
Фото: prokuratura.gov.by
Правоохранительные органы Белоруссии не применяли меры процессуального принуждения к россиянке Анне Богачевой, заявил заместитель генпрокурора страны Алексей Стук.
«Меры процессуального принуждения к гражданке Богачевой не применялись. Она оставалась на свободе», — приводит его слова БелТА.
Стук подчеркнул, что неоднозначная информация по ситуации с россиянкой могла появиться в Минске из-за того, что «иногда и представители массмедиа не знают тонкостей формулировок и значение этих терминов».
«Может быть, наши пресс-секретари не совсем доходчиво донесли эту информацию», — сказал Стук.
Ранее в генпрокуратуре Белоруссии объяснили, что не нашли оснований для применения к Богачевой меры пресечения с целью выдачи.
Напомним, в Минске задержали россиянку Анну Богачеву, попавшую под санкции Вашингтона по делу о «вмешательстве» в выборы в США. Позднее стало известно, что Богачеву отпустили.
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Происшествия , В мире , СНГ , Анна Богачева , Генпрокуратура РФ , Минск
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