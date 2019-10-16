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Названы причины увеличения масштабов стихийных бедствий в России 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Названы причины более частых стихийных бедствий в России
Фото: РИА Новости
Масштабы стихийных бедствий на территории России и их частота увеличиваются из-за негативных тенденций изменения окружающей среды, говорится в "Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года", утвержденной указом президента РФ.
"Сохраняется негативная тенденция изменения окружающей среды, выражающаяся в активизации неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов и, соответственно, в увеличении частоты и масштабов стихийных бедствий, перерастании природных катастроф в техногенные и наоборот", — говорится в документе.
Отмечается, что одной из основных причин крупных техногенных аварий и пожаров остается человеческий фактор. Высокий уровень аварийности сохраняется в таких важнейших отраслях экономики, как транспорт, энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство.
"Возрастающая зависимость людей от технологий и инноваций в ближайшем будущем может привести к каскадному развитию катастроф", — подчеркивается в стратегии.
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