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Бортников заявил о 5,5 тысяч россиян, воюющих в рядах террористов 

ТК «Звезда» 1 час назад
В ФСБ рассказали, сколько россиян стали террористами
Фото: РИА Новости
Сегодня он выступает в Сочи на открытии XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности правоохранительных органов.
Силовые ведомства России выявили более пяти с половиной тысяч российских граждан, которые уехали за рубеж воевать на стороне международных террористов. Почти на четыре тысячи из них заведены уголовные дела, сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников.
Сегодня он выступает в Сочи на открытии XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности правоохранительных органов.
«Из вернувшихся в нашу страну 337 боевиков 32 арестованы и 224 осуждены», — добавил Бортников, отметив, что в отношении остальных ведется сбор доказательств.
Также Бортников отметил, что за текущий год правоохранительные органы предотвратили 39 терактов и 49 террористических ячеек в стране.
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Происшествия , Александр Бортников , ФСБ , МВД , Сочи
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