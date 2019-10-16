В ФСБ рассказали, сколько россиян стали террористами

Бортников заявил о 5,5 тысяч россиян, воюющих в рядах террористов

Сегодня он выступает в Сочи на открытии XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности правоохранительных органов Александр Бортников. Силовые ведомства России выявили более пяти с половиной тысяч российских граждан, которые уехали за рубеж воевать на стороне международных террористов. Почти на четыре тысячи из них заведены уголовные дела, сообщил директор ФСБ РФ Сегодня он выступает в Сочи на открытии XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности правоохранительных органов. «Из вернувшихся в нашу страну 337 боевиков 32 арестованы и 224 осуждены», — добавил Бортников, отметив, что в отношении остальных ведется сбор доказательств. Также Бортников отметил, что за текущий год правоохранительные органы предотвратили 39 терактов и 49 террористических ячеек в стране.

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