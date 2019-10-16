Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело сбитого под Кировом мальчика передано в «особый» отдел СК 

RT на русском 1 час назад
В деле сбитого «пьяного» мальчика новый поворот
Фото: РИА Новости
Дело сбитого в Кировской области мальчика, в крови которого, предположительно, нашли алкоголь, передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по региону.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, в ближайшее время будут назначены повторные экспертизы и проведены иные следственные действия.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.
В июле шестилетнего мальчика насмерть сбила машина, когда он велосипеде ехал по просёлочной дороге. Установлено, что за рулём автомобиля находился полицейский.
По данным СМИ, в крови ребёнка нашли 0,51 промилле алкоголя. Результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего.
Я больше не могу: звезда Playboy идет в президенты страны
RT на русском: последние новости
Мэра Новочеркасска заподозрили в получении взятки в 2,6 млн рублей Мэра Новочеркасска заподозрили в получении взятки в 2,6 млн рублей В России с начала года предотвращено 39 терактов В России с начала года предотвращено 39 терактов Во Франции по делу о коррупции задержан бывший замглавы Центра связи ФСИН Во Франции по делу о коррупции задержан бывший замглавы Центра связи ФСИН
Происшествия , Александр Бастрыкин , СКР , Киров , Кировская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский покинул Украину
Зеленский покинул Украину5
Дочь Пескова заявила о своей свадьбе
Дочь Пескова заявила о своей свадьбе41
Россиянина привязали к столбу и линчевали
Россиянина привязали к столбу и линчевали64
От России потребовали признать ошибкой разгром Японии
От России потребовали признать ошибкой разгром Японии471
Украина сообщила о погибших в Донбассе военных
Украина сообщила о погибших в Донбассе военных155
Видео
Никакого Минска: Киев требует роспуска ДНР и ЛНР
00:29
Никакого Минска: Киев требует роспуска ДНР и ЛНР
В мире Статьи
Пришел и остался
03:00
Пришел и остался
Политика Ближний Восток
«Несерьезный аргумент»: РФ раскритиковала США за визы
00:39
«Несерьезный аргумент»: РФ раскритиковала США за визы
Политика В мире
Путин сделал заявление о Сирии
06:14
Путин сделал заявление о Сирии
Политика Ближний Восток
NASA прервали прямой эфир из-за смерти Леонова
01:06
NASA прервали прямой эфир из-за смерти Леонова
Происшествия
Дерзкое ограбление в Москве записал видеорегистратор
00:36
Дерзкое ограбление в Москве записал видеорегистратор
Происшествия
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
00:56