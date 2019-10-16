Мать годами морила детей холодом и голодом

Россиянка годами обливала детей водой и морила холодом и голодом

Жительница Уфы Элина Сомова в течение девяти лет избивала двух родных и двух приемных детей, запрещала им есть мясо и обливала холодной водой. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Башкирии.

По данным ведомства, с 2009 по 2018 годы женщина избивала детей, била их головой об стол и стены, обливала из контрастного душа, выгоняла на балкон без верхней одежды в холодное время года, ограничивала в еде и запрещала есть мясо.

Родных детей 47-летней женщины отправили жить к отцу, приемных изъяли органы опеки. Прокуратура оспаривает решение о передаче приемных детей матери обвиняемой.

Сомову обвинили в совершении преступлений по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание») и статье 156 УК («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»). Она не признала вину.