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Убийца сбежал из российской колонии 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Убийца сбежал из российской колонии
Фото: ГУФСИН по Красноярскому краю/ Lenta.ru
В Красноярском крае из колонии-поселения сбежал убийца. Об этом в среду, 16 октября, сообщается на сайте краевого управления ФСИН России.
В ведомстве заявили, что беглеца зовут Юрий Брысев, ему 25 лет, и он отбывал наказание в лечебно-исправительном учреждении для больных алкоголизмом и наркоманией в Сосновоборске. Сотрудники колонии обнаружили отсутствие заключенного во время вечернего обхода 15 октября.
Отмечается, что мужчина получил тюремный срок за совершение убийства и угон автомобиля.
Также названы приметы сбежавшего заключенного: рост 168 сантиметров, худощавый, зеленые глаза, короткие русые волосы, на левом предплечье трехсантиметровый келоидный шрам.
В сентябре в Астраханской области поймали троих заключенных, сбежавших из колонии в Калмыкии. На допросе они пояснили, что хотели попасть на празднование Дня города.
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Происшествия , Красноярский Край
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