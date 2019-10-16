Подозреваемый в смерти биатлониста заявил о раскаянии

Подозреваемый в избиении до смерти биатлониста заявил о раскаянии

Подозреваемый в избиении до смерти мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина Сергей Шмелев заявил о раскаянии в совершенном преступлении. 15 сентября Шмелев и Андрей Шилов совершили нападение на мужчину в его квартире в Красноярске. Позднее пострадавший скончался в больнице. "Я вспыльчивый человек, Сисигин тоже. У нас произошел конфликт. Я раскаиваюсь", — цитирует Шмелева РИА "Новости". Подозреваемый также признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее сообщалось, что Шмелев и Шилов арестованы на два месяца решением Центрального районного суда Красноярска.

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