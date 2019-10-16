Подозреваемый в убийстве биатлониста раскаялся

Один из подозреваемых в убийстве биатлониста раскаялся в преступлении

Один из подозреваемых в жестоком убийстве мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина Сергей Шмелев заявил, что раскаивается в содеянном.

Перед входом в зал суда он ответил собравшимся журналистам, что раскаивается в преступлении. Его слова попали на видео, опубликованное телеканалом РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что суд Центрального района Красноярска арестовал Шмелева и второго фигуранта дела Андрея Шилова на два месяца. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Напомним, в Следственном комитете (СК) сообщили о том, что двое мужчин 15 сентября до смерти забили знакомого на лестничной клетке и в квартире. Впоследствии дело было взято на контроль главой ведомства Александром Бастрыкиным — он поручил проверить информацию СМИ о том, что двух подозреваемых не задержали из-за того, что один из них является сыном председателя совета депутатов и бывшей судьи. Позднее стало известно, что подозреваемые задержаны и дают показания.

Также Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ заняться расследованием данного дела и оценить действия красноярских следователей и полицейских.