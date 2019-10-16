Гибель ребенка при пожаре обернулась уголовным делом

В Троицке возбудили дело после гибели трехлетнего мальчика при пожаре

Дело возбуждено после того, как трехлетний мальчик погиб при пожаре в жилом доме в Троицке Челябинской области , оставшись в квартире один, сообщается на сайте СК РФ. Ранее сообщалось, что по данному факту СУСК проводит доследственную проверку. Утром 14 октября в 5-этажном жилом доме коридорного типа (бывшее общежитие) в Троицке произошел пожар, в ходе тушения которого сотрудники МЧС обнаружили тело трехлетнего мальчика. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в электросети, после чего загорелось кресло в комнате. Предположительная причина смерти ребенка — отравление угарным газом. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

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