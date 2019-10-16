Гибель ребенка при пожаре обернулась уголовным делом

Дело возбуждено после того, как трехлетний мальчик погиб при пожаре в жилом доме в Троицке Челябинской области, оставшись в квартире один, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что по данному факту СУСК проводит доследственную проверку.
Утром 14 октября в 5-этажном жилом доме коридорного типа (бывшее общежитие) в Троицке произошел пожар, в ходе тушения которого сотрудники МЧС обнаружили тело трехлетнего мальчика.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в электросети, после чего загорелось кресло в комнате. Предположительная причина смерти ребенка — отравление угарным газом. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.