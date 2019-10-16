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Якутского депутата лишили мандата за избиение лопатой полицейского 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 33 минуты назад
Депутата лишили мандата за избиение полицейского
Фото: РИА Новости
Депутата наслежного совета в Якутии оштрафовали и досрочно лишили полномочий за избиение лопатой полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, инцидент произошел 22 июня во время праздника Ыысах в одном из поселков Верхневилюйского района.
Полицейский вступился за гражданскую жену депутата, с которой тот выяснял отношения.
Вначале депутат попытался скрыться, однако позже, «взяв в руки лопату, нанес ею несколько ударов сотруднику полиции, причинив ему телесные повреждения в виде ушибов и ссадин».
«Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда», — отметили в пресс-службе.
После избиения представителя власти в отношении депутата было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). Также суд оштрафовал дебошира.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководителя Цунтинского района Дагестана Шамиля Магомедова, которого подозревают в избиении мужчины в здании администрации.
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Комментарии
Происшествия , СКР , Республика Саха (Якутия)
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