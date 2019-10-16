Депутата лишили мандата за избиение полицейского

Якутского депутата лишили мандата за избиение лопатой полицейского

Депутата наслежного совета в Якутии оштрафовали и досрочно лишили полномочий за избиение лопатой полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, инцидент произошел 22 июня во время праздника Ыысах в одном из поселков Верхневилюйского района.

Полицейский вступился за гражданскую жену депутата, с которой тот выяснял отношения.

Вначале депутат попытался скрыться, однако позже, «взяв в руки лопату, нанес ею несколько ударов сотруднику полиции, причинив ему телесные повреждения в виде ушибов и ссадин».

«Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда», — отметили в пресс-службе.

После избиения представителя власти в отношении депутата было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). Также суд оштрафовал дебошира.