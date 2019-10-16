Четыре человек погибли при взрыве на заводе в Бразилии

Четыре человека погибли и ещё двое пострадали в результате взрыва газа на предприятии в бразильском городе Боа-Виста. Об этом сообщает издание G1 со ссылкой на пожарную службу Бразилии.
«Погибли четыре человека, которые непосредственно занимались заправкой баллонов», — приводит издание слова представителя местных аварийных служб лейтенанта Максуэля.
Уточняется, что были слышны как минимум три взрыва. Двое пострадавших получили лёгкие ранения.
Сведений о причине взрыва не приводится.
Ранее стало известно, что на востоке Китая в кафе произошёл взрыв газа, в результате которого погибли шесть человек и ещё девять пострадали.