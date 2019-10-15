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Глава Новочеркасска задержан правоохранителями 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Задержан мэр Новочеркасска
Фото: Администрация Новочеркасска
Глава администрации Новочеркасска — одного из крупнейших городов в Ростовской области — Игорь Зюзин задержан и доставлен в Следственный комитет в Ростове-на-Дону, сообщил источник в оперативных структурах региона.
По словам источника, «глава Новочеркасска Зюзин доставлен в СК», передает ТАСС. В оперативных структурах региона не уточнили, с чем связано задержание главы администрации одного из крупнейших городов в Ростовской области.
В администрации города не смогли уточнить, где находится глава Новочеркасска. На телефонные звонки Зюзин не ответил.
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Происшествия , Другое , Игорь Зюзин , СКР , ИТАР-ТАСС , Новочеркасск , Ростовская Область
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