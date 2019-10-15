Россиянин пытался «заколдовать» судебных приставов

Житель Ставропольского края пытался заколдовать судебных приставов и внушить им, что у него отсутствует задолженность по кредиту, передает РИА «Новости » со ссылкой на управление ФССП по региону.

После получения уведомления о наличии задолженности в размере 160 тысяч рублей мужчина пришел в отдел ФСПП и заявил, что приставы дискредитируют дипломированного целителя и мага, а после стал ежедневно наведываться в отдел ФССП и «пытался "магическими способами" внушить работникам службы, что он не является должником».

После получения уведомления об аресте банковских карт целитель оплатил задолженность, а также исполнительский сбор в размере 11 тысяч рублей.