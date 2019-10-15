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Россиянин пытался «заколдовать» судебных приставов 

Рамблер + ещё 3 37 минут назад
Россиянин пытался «заколдовать» судебных приставов
Фото: globallookpress.com
Житель Ставропольского края пытался заколдовать судебных приставов и внушить им, что у него отсутствует задолженность по кредиту, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление ФССП по региону.
После получения уведомления о наличии задолженности в размере 160 тысяч рублей мужчина пришел в отдел ФСПП и заявил, что приставы дискредитируют дипломированного целителя и мага, а после стал ежедневно наведываться в отдел ФССП и «пытался "магическими способами" внушить работникам службы, что он не является должником».
После получения уведомления об аресте банковских карт целитель оплатил задолженность, а также исполнительский сбор в размере 11 тысяч рублей.
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Происшествия , РИА Новости , Ставропольский Край
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