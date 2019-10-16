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Прокуратура выявила факты применения насилия к воспитанникам коррекционной школы в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 35 минут назад
Появились новые подробности о насилии в коррекционной школе
Фото: РИА Новости
Московская прокуратура выявила новые факты применения учителем насилия к воспитаннику одной из столичных коррекционных школ.
Факты были выявлены во время прокурорской проверки после появления в Сети публикаций об избиении учителем воспитанников одной из столичных коррекционных школ, говорится на сайте ведомства.
Материалы проверки «направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела».
Источник в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о том самом педагоге московской школы, которая запечатлена на видео, размещенном в Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что следователи проверяют информацию об избиении педагогом детей в коррекционной школе в Москве.
Из видео, размещенного в Telegram-канале Baza, следовало, что педагог грубо обращалась с детьми, била их и толкала. В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела, подозреваемая в данный момент находится под подпиской о невыезде, ее уволили из школы.
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Происшествия , Общество , Генпрокуратура РФ , МВД , РИА Новости , Москва
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