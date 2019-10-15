«Семьянин, работал таксистом»: кто убил молодую мать

Подозреваемого в убийстве Ксении Каторгиной, продававшей машину, разыскивали родственники.

По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин и женщина. Как сообщает РИА «Новости» , один из задержанных — 42-летний житель Челябинска Марат Ахметвалиев. Его сестра Гульнара рассказала, что он женат и работал таксистом.

По ее словам, 9 сентября он перестал выходить на связь с родственниками. Через три дня они обратились в полицию для его поисков. Ахматвалиева разыскивала полиция и волонтеры, но поиски результата не принесли.

Как отметила Гульнара, никто из родных не ожидал такой развязки.

Напомним, Ксения Каторгина пропала 10 октября, когда отправилась на встречу с потенциальными покупателями своего автомобиля Audi Q5. Спустя несколько дней ее автомобиль со следами крови нашли у перекупщиков в Челябинске. У них также обнаружили паспорт девушки и документы на транспортное средство. 15 октября было обнаружено тело Ксении Каторгиной: ее зарезали и закопали в окрестностях частного сектора на Уралмаше.