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«Семьянин, работал таксистом»: кто убил молодую мать 

Рамблер 23 минуты назад
Подозреваемого в убийстве Ксении Каторгиной, продававшей машину, разыскивали родственники.
По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин и женщина. Как сообщает РИА «Новости», один из задержанных — 42-летний житель Челябинска Марат Ахметвалиев. Его сестра Гульнара рассказала, что он женат и работал таксистом.
По ее словам, 9 сентября он перестал выходить на связь с родственниками. Через три дня они обратились в полицию для его поисков. Ахматвалиева разыскивала полиция и волонтеры, но поиски результата не принесли.
Как отметила Гульнара, никто из родных не ожидал такой развязки.
Напомним, Ксения Каторгина пропала 10 октября, когда отправилась на встречу с потенциальными покупателями своего автомобиля Audi Q5. Спустя несколько дней ее автомобиль со следами крови нашли у перекупщиков в Челябинске. У них также обнаружили паспорт девушки и документы на транспортное средство. 15 октября было обнаружено тело Ксении Каторгиной: ее зарезали и закопали в окрестностях частного сектора на Уралмаше.
Комментарии191
Происшествия , Видео
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