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В ярославской школе детей «травили» сырыми котлетами 

News.ru 1 час назад
Ярославских школьников «травили» сырыми котлетами
Фото: РИА Новости
В ярославской школе № 14 детям на обед дали сырые котлеты. Об этом журналистам рассказала мама одного из учеников.
Женщина подчеркнула, что «еду с подвохом» обнаружили только ученики старших классов. Они не стали есть сырые котлеты. А вот малыши не поняли, что мясо не готово и употребили его на обед.
Платим мы за обед 70 рублей по безналу, то есть деньги списаны, а дети голодные, — цитирует «Ридус» возмущённую родительницу.
В компании-поставщике ответили на слова женщины и многочисленные претензии других отцов и матерей, высказанных в социальных сетях. Там уточнили, что причиной инцидента стал сломанный жарочный шкаф.
Детям обещали возместить ущерб от произошедшего и в следующий раз накормить бесплатно.
Ранее News.ru писал, что российский школьник в среднем тратит на питание в учебном заведении порядка 113 рублей в день. В эту сумму входит завтрак и обед. Такие данные следуют из презентации к выступлению директора департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Жанны Садовниковой на форуме по общественному здоровью.
Так, стоимость завтрака в российской школе составляет 46 рублей. Пообедать учащиеся могут за 67 рублей.
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Происшествия , Образование , Ридус
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