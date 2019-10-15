Ярославских школьников «травили» сырыми котлетами

В ярославской школе детей «травили» сырыми котлетами

В ярославской школе № 14 детям на обед дали сырые котлеты. Об этом журналистам рассказала мама одного из учеников.

Женщина подчеркнула, что «еду с подвохом» обнаружили только ученики старших классов. Они не стали есть сырые котлеты. А вот малыши не поняли, что мясо не готово и употребили его на обед.

Платим мы за обед 70 рублей по безналу, то есть деньги списаны, а дети голодные, — цитирует «Ридус» возмущённую родительницу.

В компании-поставщике ответили на слова женщины и многочисленные претензии других отцов и матерей, высказанных в социальных сетях. Там уточнили, что причиной инцидента стал сломанный жарочный шкаф.

Детям обещали возместить ущерб от произошедшего и в следующий раз накормить бесплатно.

Ранее News.ru писал, что российский школьник в среднем тратит на питание в учебном заведении порядка 113 рублей в день. В эту сумму входит завтрак и обед. Такие данные следуют из презентации к выступлению директора департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Жанны Садовниковой на форуме по общественному здоровью.

Так, стоимость завтрака в российской школе составляет 46 рублей. Пообедать учащиеся могут за 67 рублей.