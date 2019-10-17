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Сотни человек пострадали в беспорядках в Каталонии. Видео 

Национальная Служба Новостей + ещё 24 4 часа назад
Сотни человек пострадали в беспорядках в Каталонии
Фото: РИА Новости
В Каталонии не прекращаются беспорядки, вызванные приговорами сторонникам независимости. Ранее суд приговорил к длительным (от 9 до 13 лет) срокам организаторов референдума о выходе из состава Испании, сообщает Газета.ру.
Согласно последним данным, за два дня массовых волнений, которые наблюдаются во всем регионе, пострадали, по меньшей мере, 400 человек, более 50 задержаны.
При этом одного демонстранта переехал полицейский автомобиль, сообщает РЕН ТВ.
По данным RT, за время протестов пострадали не менее 70 сотрудников полиции.
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Происшествия , В мире , Другое , Газета.Ru , РЕН ТВ , Каталония
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