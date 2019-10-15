Задержанный в Израиле Бурков переведен под особый надзор

Задержанный в Израиле и ожидающий экстрадиции в США россиян Алексей Бурков переведен под особый надзор, сообщило управление тюрем Израиля ШАБАС.
Как сообщает управление, решение было принято для "обеспечения безопасности" задержанного.
В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.
Израильское агентство Ynet сообщило во вторник со ссылкой на источники в министерстве юстиции, что постановление об экстрадиции Буркова в США с большой долей вероятности будет подписано в ближайшие дни министром юстиции страны Амиром Оханой. По сообщению агентства, вопрос экстрадиции россиянина решался в последние дни на серии консультаций представителей юридической и политической систем Израиля под председательством премьер-министра Биньямина Нетаньяху.