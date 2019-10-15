Отравитель снова в городе: москвичей продолжают грабить

Отравитель снова в городе: кто продолжает грабить москвичей

Неизвестные отравили посетителя московского бара психотропным веществом и украли у него 300 тыс. рублей. По словам молодого человека, он помнит только встречу с незнакомцами, которые подошли к нему в заведении и предложили вместе выпить пива. Очнулся пострадавший лишь на следующее утро — с отсутствием воспоминаний и денег на карте. В настоящий момент преступников разыскивает полиция.

Посетителя одного из баров Москвы отравили психотропным веществом. Кроме того, с его карты украли крупную сумму денег. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным проекта, незнакомцы подошли к Дмитрию, когда он в одиночестве сидел за столиком в одном из московских заведений, и предложили вместе выпить пива. После этого воспоминания москвича обрываются.

Очнулся пострадавший только на следующее утро у себя в квартире. Приехавшие по вызову врачи немедленно госпитализировали молодого человека — уже в больнице ему поставили диагноз «отравление психотропными веществами». Кроме того, вскоре выяснилось, что с банковской карты Дмитрия пропали 300 тыс. рублей. В настоящий момент отравителей ищет полиция, уточняет Mash.

Напомним, что в конце июня столичным полицейским удалось задержать 26-летнего Мурата Сабанова , действовавшего по подобной схеме — молодой человек подходил к людям на улицах и в барах, знакомился с ними и предлагал выпить прохладительный напиток, в который заранее подмешивал психотропное вещество. После того, как жертвы теряли сознание, преступник их грабил. Позже он даже получил в СМИ прозвище — «отравитель с газировкой».

Как сообщало издание The Village, жертвами отравителя стали не менее 24 человек. При этом в МВД подтвердили информацию только об 11 пострадавших.

В частности, один из молодых людей, попробовавших «газировку» Сабанова, Ярослав Антипов подробно рассказал о встрече с отравителей. По его словам, 7 июня на Чистопрудном бульваре молодой человек подошел к его компании и предложил сделать по глотку «газировки».

«Думали, что он чей-то друг. Мы сделали по глотку. Все потом следующие мои воспоминания уже из больницы. Все втроем там упали. Свидетели затем увидели, как он собирает наши вещи в сумку. Люди подошли и помешали ему это сделать. Вызвали полицию и скорую помощь», — рассказал молодой человек РЕН ТВ.

В результате Ярослав провел в коме шесть часов. Когда он пришел в себя, врачи огласили ему диагноз — «алкогольная кома с примесью психоактивных веществ».

После знакомства с Сабановым на несколько дней впала в кому и Людмила Чижова, фоторедактор The Village. При этом, по словам Антипова, уже после выписки Чижову пришлось госпитализировать повторно. «Она начала отхаркиваться кровью. Это последствия интубации. Когда она была в коме, у нее было искусственное дыхание. Вчера ее снова госпитализировали», — отметил Антипов.

Жертвами московского отправителя также стали две несовершеннолетние школьницы, сообщал сайт kp.ru. По словам девочек, 23 мая они отмечали выпускной на Чистых прудах, когда к ним и подошел познакомиться Сабанов. Мужчина предложил им пройтись во дворы и выпить в честь праздника «Пина-коладу», разлитую в маленькие бутылочки.

«Мне сразу показалось странным, что там сверху как будто плавал какой-то порошок. Мурат на это пожал плечами. А через пять минут мне стало совсем плохо. В этот момент позвонила подруга. Я что-то ей отвечала, а потом уже ничего не помню», — пояснила подросток.

По словам ее подруги, которая отключилась немного позже, Сабанов также предлагал ей вступить в интимную связь, однако получил отказ и несколько раз ударил девушку по лицу. Девушек, лежавших на газоне без сознания, обнаружили только спустя 12 часов — гулявшая с собакой женщина заметила их и вызвала скорую.

Прогулка с Сабановым обернулась для школьниц печальными последствиями: одна провела в коме четыре дня, другая пережила клиническую смерть. Кроме того, девушки лишились телефонов, украшений и сумок — в общей сложности ущерб составил десятки тысяч рублей.

Всего в отношении Сабанова возбудили семь уголовных дел. В частности, ему вменяется часть 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

После задержания в его квартире провели обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили «свертки с белым порошком». «Проведены судебные химические экспертизы веществ, изъятых при обыске по месту проживания подозреваемого. Установлено, что они представляют собой лекарственные средства — феназепам и клозапин, а также трамадол», — отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк

В конце июля Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство полиции об аресте мужчины на время следствия. В настоящий момент расследование дела продолжается.