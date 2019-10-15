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Защита осужденной в России израильтянки связала ее приговор с делом Буркова 

РИА Новости 2 часа назад
Экстрадиция из Израиля в США россиянина Алексея Буркова может негативно отразиться на судьбе израильтянки Наамы Иссахар, которую в России осудили на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков, заявил РИА Новости во вторник ее адвокат Александр Тайц.
По его словам, это "политический вопрос, вопрос межгосударственных отношений двух, а может быть, и трех стран", поэтому защите "сложно это [информацию о том, что Буркова выдадут США] комментировать, пока это только на уровне слухов".
"Но если это соответствует действительности, то, вероятно, это может повлиять на ситуацию с моей подзащитной… И отрицательно, в том числе", — отметил собеседник агентства.
Защитник заявил, что "очень надеется" на помилование подзащитной президентом России или же в рамках амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"На сегодняшний день такой вариант положительного разрешения вопроса с Наамой в виде амнистии — он рассматривается последним, хотя и он имеет право на существование", — отметил Тайц.
Позиция защиты, по его словам, сводится к тому, что в части контрабанды Иссахар осуждена незаконно, "состав преступления отсутствует".
"С юридической стороны логичного законного объяснения вынесению обвинительного приговора для меня не существует", — добавил собеседник.
Сейчас израильтянка содержится в подмосковном СИЗО, откуда увозить ее, по данным защиты, пока никуда не собираются.
Приговор по делу Иссахар в минувшую пятницу огласил Химкинский городской суд Подмосковья. Задержали ее в апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки нашли около девяти граммов наркотиков.
Ситуация поднималась на самом высоком уровне — премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал судьбу девушки с Владимиром Путиным, а президент Израиля Реувен Ривлин попросил президента России помиловать израильтянку. Аналогичную просьбу планирует направить и Нетаньяху, сообщал государственный телерадиоканал "Кан".
Что касается Буркова, то его задержали в аэропорту Тель-Авива в декабре 2015-го по запросу США, которые обвиняют его в IT-преступлениях. Как сообщали РИА Новости в Минюсте Израиля, вопрос об экстрадиции в Штаты будет решен "в ближайшем будущем". Запрос на экстрадицию Буркова направила и Россия.
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Происшествия , Видео , Реувен Ривлин , Биньямин Нетаньяху , Владимир Путин , Аэропорт Шереметьево , ФСИН , РИА Новости , Израиль , США
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