Москвич выпил пива в баре и остался без денег

Житель столицы Дмитрий Хугаев лишился нескольких сотен тысяч рублей, после того, как решил угоститься пивом, которое ему предложили незнакомцы, сообщает Telegram-канал Mash. Преступников ищут.

Инцидент произошёл в одном из московских баров. К Хугаеву, сидящему за столиком в одиночестве, подошли несколько незнакомых парней, которые предложили ему «попить пивка вместе». Молодого человека угостили пенным, после чего он потерял сознание.

Хугаев, по его словам, очнулся дома с явным недомоганием, вызвал «скорую». Жителя столицы госпитализировали, в больнице медики поставили диагноз — «отравление психотропным веществами». Отмечается, что с банковской карты пострадавшего исчезли 300 тысяч рублей. Молодой человек написал заявление в полицию. В настоящее время ведётся розыск отравителей.

Летом в Москве, как ранее сообщал «Рамблер», был задержан Марат Саранов, который знакомился на улице с молодыми людьми, предлагал им впить «отравленной» газировки, а после того, как жертвы теряли сознание, грабил их. По его словам, в напиток н изначально подмешивал фенозепам — лекарственное средство, обладающее снотворным и седативным действием. Задержанный отметил таким образом он «обчистил» карманы 17 человек, подчеркнув, что многие из пострадавших на момент совершения преступления были в сильном алкогольном или наркотическом опьянении, поэтому «коктейль» усугублял их состояние.