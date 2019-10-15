Крокодил съел мальчика на глазах у приятелей

Крокодил съел купавшегося в озере мальчика на глазах у приятелей

Крокодил съел 12-летнего мальчика из Танзании, когда он с друзьями купался в озере Виктория. Об этом сообщает издание The Citizen.

11 октября Магеса Бисеко (Magesa Biceko) отправился купаться со своими друзьями на озеро Виктория. Дети соревновались, кто быстрее схватит заброшенную на дно бутылку. В этот момент из воды выскочил крокодил и схватил мальчика. Ребенок даже не успел закричать.

Не понимая, что случилось с их другом, два других мальчика вылезли из воды и побежали звать на помощь, но было уже поздно. Останки Бисеко были найдены 13 октября вблизи места, где дети купались. Тело ребенка было изуродовано.

16-летний друг мальчика Квитека Кадуши (Kwitega Kadushi) рассказал, что Бисеко был лучшим пловцом среди своих друзей. Они часто ходили купаться и соревновались друг с другом. В тот день Бисеко три раза победил своих друзей, прежде чем совершить четвертый заплыв, во время которого его схватил крокодил.

Кадуши сказал, что больше никогда не будет купаться в этом озере.

Многие жители Восточной Африки селятся возле озер и рек, и каждый день подвергаются риску нападения крокодилов. Рептилии нападают на мужчин, когда те рыбачат, и на женщин, когда они моют посуду, стирают или набирают воду из рек.

10 октября сообщалось, что в филиппинской провинции Палаван трехметровый гребнистый крокодил убил рыболова. Двое мужчин возвращались с рыбалки на деревянной моторной лодке: крокодил вынырнул из воды, несколько раз протаранил лодку, вцепился зубами в борт, затем схватил одного из них за грудь и утащил через проделанную дыру.