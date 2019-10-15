Москвич нанял домработницу и лишился 5 миллионов рублей

Москвич нанял домработницу и лишился пяти миллионов рублей

Сотрудники столичной полиции проводят проверку по факту исчезновения из квартиры в центре города крупной денежной суммы, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

С заявлением в полицию обратился мужчина 1977 года рождения, проживающий в жилом помещении на улице Большая Переяславская. Он утверждает, что деньги — 5,2 миллиона рублей — у него украла домработница. Вся сумма хранилась в квартире, где убиралась женщина. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

В январе 2018-го сообщалось об аналогичном преступлении, совершенном домработницей в Хамовниках: в период с 2010-го по 2016 годы она, предположительно, похитила у хозяйки квартиры, в которой наводила порядок, около 236 тысяч долларов.