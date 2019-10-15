Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвич нанял домработницу и лишился пяти миллионов рублей 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Москвич нанял домработницу и лишился 5 миллионов рублей
Фото: Андрей Коршунов / «Коммерсантъ»
Сотрудники столичной полиции проводят проверку по факту исчезновения из квартиры в центре города крупной денежной суммы, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
С заявлением в полицию обратился мужчина 1977 года рождения, проживающий в жилом помещении на улице Большая Переяславская. Он утверждает, что деньги — 5,2 миллиона рублей — у него украла домработница. Вся сумма хранилась в квартире, где убиралась женщина. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
В январе 2018-го сообщалось об аналогичном преступлении, совершенном домработницей в Хамовниках: в период с 2010-го по 2016 годы она, предположительно, похитила у хозяйки квартиры, в которой наводила порядок, около 236 тысяч долларов.
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
Последние новости
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
Происшествия , Криминал , МВД , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия испытает ядерную триаду
Россия испытает ядерную триаду3
К москвичам обратились с предупреждением
К москвичам обратились с предупреждением
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом131
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк9
Россиянок приняли за проституток и депортировали
Россиянок приняли за проституток и депортировали317
Видео
Задержание убивших биатлониста попало на видео
03:58
Задержание убивших биатлониста попало на видео
Происшествия
Арабы встретили Путина, фальшиво исполнив гимн РФ
00:46
Арабы встретили Путина, фальшиво исполнив гимн РФ
Политика
Пришедшие проститься с Леоновым не попали в траурный зал
03:07
Пришедшие проститься с Леоновым не попали в траурный зал
Общество
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
01:04
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
Происшествия Статьи
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
00:46
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
00:18
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Политика Другое
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
00:14
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
В мире
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
05:16
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
Общество
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
01:39
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение