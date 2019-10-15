Попавшая под санкции США россиянка задержана в Минске

Попавшую под санкции США россиянку задержали в Минске

Источник агентства отметил, что Богачеву задержали 13 октября в одной из минских гостиниц, где женщина находилась вместе с мужем и ребёнком.

«Адвокат Богачевой утверждает, что девушку задержали по запросу США в рамках дела «о вмешательстве», — цитирует агентство слова своего собеседника.

По данным РИА Новости, на произошедшее отреагировали депутаты Госдумы РФ . В частности член комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил недоумение по поводу действий белорусских силовиков и назвал ситуацию «печальной».

"Непонятно ни одному здравомыслящему человеку в России, почему Белоруссия, братская нам республика, с которой мы строим Союзное Государство, ведет себя таким образом», — заявил парламентарий.

Он также выразил надежду, что в скором времени «всё прояснится и Богачёву отпустят».