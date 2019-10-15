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Попавшую под санкции США россиянку задержали в Минске 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Попавшая под санкции США россиянка задержана в Минске
Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Гражданку России Анну Богачеву, которую обвинили во вмешательстве в выборы в США, в Минске задержали белорусские правоохранители, сообщает РИА Новости. Силовики действовали по запросу американских коллег.
Источник агентства отметил, что Богачеву задержали 13 октября в одной из минских гостиниц, где женщина находилась вместе с мужем и ребёнком.
«Адвокат Богачевой утверждает, что девушку задержали по запросу США в рамках дела «о вмешательстве», — цитирует агентство слова своего собеседника.
По данным РИА Новости, на произошедшее отреагировали депутаты Госдумы РФ. В частности член комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил недоумение по поводу действий белорусских силовиков и назвал ситуацию «печальной».
"Непонятно ни одному здравомыслящему человеку в России, почему Белоруссия, братская нам республика, с которой мы строим Союзное Государство, ведет себя таким образом», — заявил парламентарий.
Он также выразил надежду, что в скором времени «всё прояснится и Богачёву отпустят».
Ранее, как сообщал «Рамблер», политические оппоненты президента США Дональда Трампа обвинили его в том, что он якобы просил помощи у иностранного государства для вмешательства в выборы, пытаясь дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена. В результате демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей Конгресса, где у них большинство голосов. Президент США заявил о своей невиновности.
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Комментарии4
Происшествия , В мире , СНГ , Виктор Водолацкий , Анна Богачева , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Госдума , РИА Новости , Минск , США
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