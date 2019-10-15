Стали известны методы воспитания отца сестер Хачатурян

«Вывез в лес и привязал к дереву»: как Хачатурян воспитывал дочерей

Адвокаты сестер Хачатурян рассказали, что отец запрещал дочерям произносить слова «соль», «боль», «ком», производные и созвучные слова, цифры 6 и 8, штрих-коды, а его любимым способом наказания дочерей были удары пистолетной рукояткой по голове. Об этом сообщает Russia Today.

По словам защитников, Михаил Хачатурян верил, что любой грех он сможет отмолить, а насилие над членами семьи он грехом не считал вообще.

«Как помещик, Хачатурян дома всегда держал при себе звонок с кнопкой и нажимал на нее всякий раз, когда ему что-то было нужно. На вызов девочки должны были прибегать к отцу даже ночью», — рассказал один из адвокатов.

Спать и есть мать девочек и дочери могли только по команде Хачатуряна. За несоблюдение правил или просто из-за приступа ярости он бил членов семьи кулаками или пистолетной рукояткой по голове.

«Хачатурян особенно любил этот способ «воспитания» своих дочерей. Были случаи, когда он стрелял в девочек из пневматического оружия», — заявили защитники.

Дочери не могли покидать квартиру (даже ходить в школу) без разрешения отца. Рядом со входной дверью он установил камеру, чтобы их контролировать.

Когда сестрам было 14, 15 и 16 лет, отец начал их домогаться. Он заставлял их принимать с ним ванну, заниматься оральным сексом и склонял к групповому сексу, а за отказы наказывал.

«В наказание за то, что Мария отказалась участвовать в сексуальных утехах отца, он вывез девочку в лес, привязал её к дереву и полоснул ножом по шее», — рассказали адвокаты.

Хачатурян постоянно демонстрировал дочерям свои связи с правоохранителями (однажды угрожал при них пистолетом сотруднику ГИБДД ) и угрожал им убийством, если девочки будут общаться с матерью, поэтому обратиться в полицию или сбежать они не пытались. Одна из сестер в 2016 году пыталась покончить с собой.

Как сообщал Рамблер, в июле прошлого года в одном из московских домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.

Следователи назвали мотивом убийства противоправные насильственные действия со стороны отца.

В июне 2019-го следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве по предварительному сговору в окончательной редакции. Сестры с обвинениями в предварительном сговоре не согласились. Сейчас стороны знакомятся с материалами дела.

Защита настаивает, что это была самооборона, и добивается снятия обвинений. Верховный суд России постановил, что состояние необходимой обороны может иметь длящийся характер. Не обязательно, чтобы обороняющийся совершал действия в момент непосредственного посягательства со стороны агрессора.