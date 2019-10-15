Стали известны методы воспитания отца сестер Хачатурян

Адвокаты сестер Хачатурян рассказали, что отец запрещал дочерям произносить слова «соль», «боль», «ком», производные и созвучные слова, цифры 6 и 8, штрих-коды, а его любимым способом наказания дочерей были удары пистолетной рукояткой по голове. Об этом сообщает Russia Today.
По словам защитников, Михаил Хачатурян верил, что любой грех он сможет отмолить, а насилие над членами семьи он грехом не считал вообще.
«Как помещик, Хачатурян дома всегда держал при себе звонок с кнопкой и нажимал на нее всякий раз, когда ему что-то было нужно. На вызов девочки должны были прибегать к отцу даже ночью», — рассказал один из адвокатов.
Спать и есть мать девочек и дочери могли только по команде Хачатуряна. За несоблюдение правил или просто из-за приступа ярости он бил членов семьи кулаками или пистолетной рукояткой по голове.
«Хачатурян особенно любил этот способ «воспитания» своих дочерей. Были случаи, когда он стрелял в девочек из пневматического оружия», — заявили защитники.
Дочери не могли покидать квартиру (даже ходить в школу) без разрешения отца. Рядом со входной дверью он установил камеру, чтобы их контролировать.
Когда сестрам было 14, 15 и 16 лет, отец начал их домогаться. Он заставлял их принимать с ним ванну, заниматься оральным сексом и склонял к групповому сексу, а за отказы наказывал.
«В наказание за то, что Мария отказалась участвовать в сексуальных утехах отца, он вывез девочку в лес, привязал её к дереву и полоснул ножом по шее», — рассказали адвокаты.
Хачатурян постоянно демонстрировал дочерям свои связи с правоохранителями (однажды угрожал при них пистолетом сотруднику ГИБДД) и угрожал им убийством, если девочки будут общаться с матерью, поэтому обратиться в полицию или сбежать они не пытались. Одна из сестер в 2016 году пыталась покончить с собой.
Как сообщал Рамблер, в июле прошлого года в одном из московских домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.
Следователи назвали мотивом убийства противоправные насильственные действия со стороны отца.
В июне 2019-го следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве по предварительному сговору в окончательной редакции. Сестры с обвинениями в предварительном сговоре не согласились. Сейчас стороны знакомятся с материалами дела.
Защита настаивает, что это была самооборона, и добивается снятия обвинений. Верховный суд России постановил, что состояние необходимой обороны может иметь длящийся характер. Не обязательно, чтобы обороняющийся совершал действия в момент непосредственного посягательства со стороны агрессора.