«Врач»-педофил объявился под Москвой 

Педофил представился врачом и надругался над школьницей в подмосковных Мытищах. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в понедельник. Мужчина, прикрывший лицо медицинской маской, позвонил в квартиру девочки и назвался доктором. 11-летняя школьница, находившаяся дома одна и ожидавшая родителей с работы, открыла дверь незнакомцу.
После этого, отмечает источник телеканала, педофил надругался над ней и скрылся с места преступления.
На сайте подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в несовершеннолетней. Ведется розыск подозреваемого.