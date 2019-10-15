«Врач»-педофил объявился под Москвой

Педофил представился врачом и надругался над школьницей в подмосковных Мытищах . Об этом во вторник, 15 октября, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в понедельник. Мужчина, прикрывший лицо медицинской маской, позвонил в квартиру девочки и назвался доктором. 11-летняя школьница, находившаяся дома одна и ожидавшая родителей с работы, открыла дверь незнакомцу.

После этого, отмечает источник телеканала, педофил надругался над ней и скрылся с места преступления.