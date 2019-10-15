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«Врач»-педофил объявился под Москвой 

Lenta.ru + ещё 1 45 минут назад
Педофил представился врачом и надругался над школьницей в подмосковных Мытищах. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в понедельник. Мужчина, прикрывший лицо медицинской маской, позвонил в квартиру девочки и назвался доктором. 11-летняя школьница, находившаяся дома одна и ожидавшая родителей с работы, открыла дверь незнакомцу.
После этого, отмечает источник телеканала, педофил надругался над ней и скрылся с места преступления.
На сайте подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в несовершеннолетней. Ведется розыск подозреваемого.
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Происшествия , Видео , Криминал , СКР , РЕН ТВ , Москва , Мытищи
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