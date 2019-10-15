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В Ставропольском крае пропал мальчик 

News.ru + ещё 2 1 час назад
В Ставропольском крае пропал мальчик
Фото: РИА Новости
В Кировском округе Ставропольского края без вести пропал 10-летний Хажсет Икаев. Его поисками занимаются полицейские, а также волонтёрский отряд «Лиза Алерт».
Пресс-служба краевого главка МВД сообщает, что ребёнок вышел из дома утром 14 октября и до сих пор не вернулся. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Хажсета Икаева, просят сообщить об этом в полицию.
На мальчике была синяя футболка, спортивные брюки и чёрные резиновые шлепанцы. Рост примерно 140–150 см, у него тёмно-русые волосы и голубые глаза.
Как ранее сообщал News.ru, в Саратове была найдена мёртвой пропавшая девятилетняя девочка Лиза Киселёва.
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Происшествия , Криминал , МВД , Ставропольский Край
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