В Ставропольском крае пропал мальчик

В Кировском округе Ставропольского края без вести пропал 10-летний Хажсет Икаев. Его поисками занимаются полицейские, а также волонтёрский отряд «Лиза Алерт».

Пресс-служба краевого главка МВД сообщает, что ребёнок вышел из дома утром 14 октября и до сих пор не вернулся. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Хажсета Икаева, просят сообщить об этом в полицию.

На мальчике была синяя футболка, спортивные брюки и чёрные резиновые шлепанцы. Рост примерно 140–150 см, у него тёмно-русые волосы и голубые глаза.

Как ранее сообщал News.ru, в Саратове была найдена мёртвой пропавшая девятилетняя девочка Лиза Киселёва.