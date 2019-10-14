Убийцы спортсмена задержаны в Красноярске

Задержаны подозреваемые в убийстве спортсмена в Красноярске

Двоих подозреваемых сейчас допрашивают. Их причастность к убийству подтверждает видеозапись с места преступления.

Андрей Шилов и Подозреваемые в убийстве 31-летнего мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина в Красноярске Сергей Шмелев были задержаны. По данным СК РФ, ранее один из них был судим за мошенничество и грабеж, второй — за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

«К материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств приобщено видео избиения, снятое приятелем подозреваемых, которое также подтверждает версию следствия о причастности задержанных к преступлению», — сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Происшествие произошло в результате конфликта между приятелями ночью 15 сентября. Молодые люди избивали спортсмена сначала на лестничной клетке, а затем в квартире, снимая на камеру. Пострадавший был доставлен в больницу, но врачам так и не удалось его спасти.