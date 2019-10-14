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Задержаны подозреваемые в убийстве спортсмена в Красноярске 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Убийцы спортсмена задержаны в Красноярске
Фото: РИА Новости
Двоих подозреваемых сейчас допрашивают. Их причастность к убийству подтверждает видеозапись с места преступления.
Подозреваемые в убийстве 31-летнего мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина в Красноярске Андрей Шилов и Сергей Шмелев были задержаны. По данным СК РФ, ранее один из них был судим за мошенничество и грабеж, второй — за грабеж и незаконный оборот наркотиков.
«К материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств приобщено видео избиения, снятое приятелем подозреваемых, которое также подтверждает версию следствия о причастности задержанных к преступлению», — сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Происшествие произошло в результате конфликта между приятелями ночью 15 сентября. Молодые люди избивали спортсмена сначала на лестничной клетке, а затем в квартире, снимая на камеру. Пострадавший был доставлен в больницу, но врачам так и не удалось его спасти.
Сообщается, что расследование уголовного дела поставлено председателем СК России Александром Бастрыкиным на контроль.
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Комментарии2
Происшествия , Александр Бастрыкин , Сергей Шмелев , Светлана Петренко , Андрей Шилов , СКР , Красноярск
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