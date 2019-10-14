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СК начал проверку информации о деятельности секты в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
СК проверяет информацию о секте в Москве
Фото: РИА Новости
Следствие начало проверку появившейся в СМИ информации о деятельности секты на территории столицы, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве.
«В эфире федерального телеканала вышел сюжет о деятельности в Москве псевдорелигиозного движения, которые проводят свои тренинги и собрания на съемных квартирах и арендуют помещение детского центра, собирая денежные средства с участников. Также сообщается, что лидер движения связывается с участниками по видеосвязи и обещает вылечить их от разных заболеваний. По данному факту организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Происшествия , СКР , Москва
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