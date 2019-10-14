СК проверяет информацию о секте в Москве

СК начал проверку информации о деятельности секты в Москве

«В эфире федерального телеканала вышел сюжет о деятельности в Москве псевдорелигиозного движения, которые проводят свои тренинги и собрания на съемных квартирах и арендуют помещение детского центра, собирая денежные средства с участников. Также сообщается, что лидер движения связывается с участниками по видеосвязи и обещает вылечить их от разных заболеваний. По данному факту организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.