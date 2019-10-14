ЧП в Приморье: из-за взрыва боеприпаса обрушился дом

В Приморье в результате взрыва боеприпаса в пятиэтажном жилом доме произошло частичное обрушение конструкций, погибла женщина, пострадал ребенок. Об этом сообщает ТАСС

ЧП произошло в поселке Новонежино Шкотовского района, по адресу: улица Авиаторов, 23. В 03:30 по местному времени (20:30 мск) в третьем подъезде между четвертым и пятым этажом обрушилась потолочная плита, стена и лестничный пролет.

В результате обрушения погибла женщина, ее тело пока не извлекли из-под завалов из-за опасности прохода к предполагаемому месту нахождения.

Еще одна жительница подъезда, девочка, получила ушибы мягких тканей. Госпитализация ей не понадобилась.