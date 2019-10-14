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ЧП в Приморье: из-за взрыва боеприпаса обрушился дом 

Рамблер + ещё 7 27 минут назад
ЧП в Приморье: из-за взрыва боеприпаса обрушился дом
Фото: РИА Новости
В Приморье в результате взрыва боеприпаса в пятиэтажном жилом доме произошло частичное обрушение конструкций, погибла женщина, пострадал ребенок. Об этом сообщает ТАСС.
ЧП произошло в поселке Новонежино Шкотовского района, по адресу: улица Авиаторов, 23. В 03:30 по местному времени (20:30 мск) в третьем подъезде между четвертым и пятым этажом обрушилась потолочная плита, стена и лестничный пролет.
В результате обрушения погибла женщина, ее тело пока не извлекли из-под завалов из-за опасности прохода к предполагаемому месту нахождения.
Еще одна жительница подъезда, девочка, получила ушибы мягких тканей. Госпитализация ей не понадобилась.
Глава Шкотовского района Виктор Михайлов назвал причиной ЧП взрыв боеприпаса. Позже в ЕДСС района предположили, что причиной взрыва мог стать самопроизвольный подрыв гранаты.
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