«Отравителя Скрипалей» нашли на свадьбе дочки генерала ГРУ

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

Свадьба дочери Аверьянова, командира войсковой части 29155, прошла за полгода до отравления Скрипалей, отмечает радиостанция. Праздничное мероприятие, как отмечается, проходило в отеле на берегу Сенежского озера — в 15 минутах езды от базы «Сенеж» российских «Сил специальных операций».

Чепига, которого СМИ идентифицирует и как Руслана Боширова, был на свадьбе с детьми и женой. Причем его ребенок участвовал в свадебной церемонии, что подтверждает, по мнению автора материала, неслучайное нахождение Чепиги на мероприятии.

Фотографии свадьбы, которая прошла в июле 2017 года, якобы были найдены в личных аккаунтах друзей и знакомых семьи Аверьянова. Кроме того, фотограф, снимавший торжество, разместил кадры на одном из сайтов свадебных фотографов и на ресурсе агентства, которое занималось организацией мероприятия.