«Отравителя Скрипалей» нашли на свадьбе дочки генерала ГРУ

Анатолий Чепига (Руслан Боширов), которого британские власти считают причастным к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочери Юлии, якобы был обнаружен на фотографиях со свадьбы дочери генерал-майора Андрея Аверьянова. Расследование проводило радио «Свобода» совместно с расследовательской группой Bellingcat.
Свадьба дочери Аверьянова, командира войсковой части 29155, прошла за полгода до отравления Скрипалей, отмечает радиостанция. Праздничное мероприятие, как отмечается, проходило в отеле на берегу Сенежского озера — в 15 минутах езды от базы «Сенеж» российских «Сил специальных операций».
Чепига, которого СМИ идентифицирует и как Руслана Боширова, был на свадьбе с детьми и женой. Причем его ребенок участвовал в свадебной церемонии, что подтверждает, по мнению автора материала, неслучайное нахождение Чепиги на мероприятии.
Фотографии свадьбы, которая прошла в июле 2017 года, якобы были найдены в личных аккаунтах друзей и знакомых семьи Аверьянова. Кроме того, фотограф, снимавший торжество, разместил кадры на одном из сайтов свадебных фотографов и на ресурсе агентства, которое занималось организацией мероприятия.
На этих же фотографиях журналисты и сотрудники расследовательской группы обнаружили и Андрея Аверьянова, личность которого, как передает радиостанция, «Министерство обороны предпочитает не афишировать