Два человека заболели сибирской язвой в Дагестане 

В Дагестане три человека госпитализированы с подозрением заражения сибирской язвой, у двоих факт заражения подтвердился, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
"Три человека из Новокули были госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, у двоих факт заражения подтвердился, третий остается под наблюдением", — рассказал собеседник агентства.
Он ответил, что состояние больных уточняется.
Сибирская язва — острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, лёгких, миндалин.