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Два человека заболели сибирской язвой в Дагестане 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Два человека заболели сибирской язвой в Дагестане
Фото: РИА Новости
В Дагестане три человека госпитализированы с подозрением заражения сибирской язвой, у двоих факт заражения подтвердился, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
"Три человека из Новокули были госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, у двоих факт заражения подтвердился, третий остается под наблюдением", — рассказал собеседник агентства.
Он ответил, что состояние больных уточняется.
Сибирская язва — острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, лёгких, миндалин.
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Происшествия , Минздрав РФ , РИА Новости , Республика Дагестан
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