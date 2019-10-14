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В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы 

РИА Новости 2 часа назад
Заключенный слил в сеть интимные фото учительницы
Фото: depositphotos.com
Во Владивостоке заключенный распространил в Сети откровенные фотографии, которые ему прислала школьная учительница математики и информатики. Об этом сообщает НТВ.
Девушка отправила мужчине снимки сама, однако он без ее разрешения передал их администратору популярной местной группы в соцсетях. Она попросила создателей страницы удалить фотографии, но ее просьбы проигнорировали.
"Я боюсь потерять работу, меня могут уволить по статье. Сейчас и так идет волна, что учителей даже за купальники увольняют", — посетовала учительница.
Она написала заявление в полицию. При этом оказалось, что девушка даже не знает настоящего имени заключенного. Мужчина рассказывал ей, что его приговорили к девяти годам колонии за разбой, однако он рассчитывает выйти из тюрьмы по УДО.
Раньше девушка сопереживала заключенному, однако сейчас она надеется, что его привлекут к ответственности вместе с администратором группы, выложившим интимные фото.
Правоохранительные органы начали проверку. При этом руководитель пресс-службы УМВД по Приморскому краю Ирина Сырова отметила, что заявительница не приезжает на опрос к участковому и не отвечает на звонки.
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Происшествия , МВД , Владивосток
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