Воронежских школьников кормили крупами с насекомыми

В Воронеже школьников кормили крупами с насекомыми

Прокуратура выяснила, что учеников школ Советского района Воронежа кормили крупами с насекомыми и их личинками, сообщает в понедельник надзорное ведомство.

Проведенная прокуратурой Советского района проверка выявила многочисленные нарушения требований законодательства при организации питания детей в общеобразовательных учреждениях района.

"Так, при исследовании продукции в школах района выявлена зараженность крупы насекомыми, а также их личинками. Этикетки на вскрытой продукции прикреплялись работниками металлическими скобами, что создавало угрозу попадания металлических предметов в пищу. Крупа упакована нестандартным способом, на мешках имелись повреждения, надрывы упаковки", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным прокуратуры, животноводческую продукцию повторно замораживали.

По итогам проверок прокуратура района возбудила шесть дел об административных правонарушениях по статьям "нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки" и "нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения или реализации продуктов животноводства". Должностные лица оштрафованы, сообщает надзорное ведомство.

В конце сентября прокуратура Железнодорожного района Воронежа сообщала, что поставщик питания в семь школ кормил учеников гнилыми фруктами и овощами, мясом без ветеринарных документов и кашей с кишечной палочкой.