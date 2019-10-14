Появились новые подробности смерти актера Марьянова

15 сентября во время гастролей в Екатеринбурге у Марьянова случилось внутреннее кровотечение из-за открывшейся язвы желудка. Актер несколько дней провел в бьницу, после чего вернулся в Москву к прежней жизни.

С 29 сентября актер ушел в запой. 6 октября к нему домой приехал некий адвокат, которого супруге актера Ксении Бик порекомендовали друзья. Адвокат убедил Марьянова лечь в реабилитационную клинику «Феникс» в Лобне

Из смс-переписки с женой выяснилось, что в реабилитационном центре он должен был пробыть до 12 октября.

По прибытии в «Феникс» у актера якобы случился приступ, он потерял сознание.

На следующий день, 7 октября, к Марьянову пришел врач по фамилии Иванов. Врач рассказал, что оказывал услуги «Фениксу» как частное лицо.

Он выяснил, что Марьянов несколько дней подряд пил водку, не более 500 мл в сутки, а в последние четыре дня не пил вообще. Также актер рассказал врачу, что страдает тромбозом. Иванов поставил ему капельницу с магнезией.

На следующий день Иванов приехал еще раз, повторил капельницу и сделал укол витаминов. По его словам, Марьянов сказал тогда, что ему стало лучше.

8 октября Марьянову выдали личный телефон. Он поговорил с директором Современного театра антрепризы Альбертом Могиновым, сказал ему, что его отвезли «подлататься». После этого телефон у него забрали.

Волонтер «Феникса» рассказала, что 8 октября актер не мог уснуть, у него тряслись руки. Директор центра Оксана Богданова распорядилась сделать ему укол галоперидола и феназепама, однако Лебедева и ее коллеги не нашли препараты и дали Марьянову полтаблетки азалептина.

Утром 9 октября Марьянов вел себя агрессивно и намеревался покинуть реабилитационный центр. В этот день в цент приехала Оксана Богданова, привезла шприцы, феназепам и таблетки клофелина.

Актера позвали в консультантскую, спросили его имя и возраст. Он ответил, что его зовут Михаил, ему 27 лет, а на дворе июль. Богданова заявила, что у Марьянова белая горячка.

После телефонной консультации с доктором Ивановым ему сделали укол феназепама и галоперидола, после чего он заснул.

Иванов также рекомендовал каждые 4 часа мерить пациенту давление и сказал, что «по-хорошему, ему в больницу надо».

Марьянов засыпал на короткое время, просыпался, бредил, потом опять засыпал. За день ему сделали еще три укола, после чего он проспал всю ночь.

10 октября Марьянов проснулся, пожаловался на боль в местах уколов, события прошлого дня не помнил.

11 октября он последний раз отправил исходящее сообщение жене:

«Спишь, мышь, я вот думаю к Максиму перебраться. Это же не армия, меня не держат, тут душно. Пиши. Доброе утро».

После этого он на смс и звонки не отвечал.

15 октября Марьянов пожаловался на боли в спине, в обед он заявил, что спина болит все сильнее. Дмитрию измерили давление — оно было пониженным, 90 на 70, а пульс был учащенным — более 100 ударов в минуту. Марьянов стонал и постоянно жаловался на боли в спине и ноге.

Директор центра в разговоре с супругой актера заявила, что у Дмитрия, скорее всего, возникли фантомные боли, которые являются следствием абстинентного синдрома.

В 18.30 сотрудница центра увидела Марьянова лежащим на кровати. Он кряхтел и жаловался на нестерпимые боли в левой ноге — нога была горячей и словно одеревенела. Около 18.40 сотрудники вызвали скорую помощь, к тому моменту актер уже не мог ходить.

Его посадили в машину одного из сотрудников, чтобы на ней поехать навстречу медикам. В какой-то момент Марьянов повернулся и сказал:

«Все, я умираю».

После этого он закрыл глаза и ехал молча.

В больницу актера доставили в 19.45. К тому времени он был уже мертв.