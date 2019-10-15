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СК возбудил уголовное дело после гибели россиянина в следственном эксперименте 

Lenta.ru + ещё 1 38 минут назад
Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту гибели 31-летнего мотоциклиста Дениса Бывшева во время следственного эксперимента по воссозданию ДТП. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что Бывшев согласился принять участие в эксперименте по просьбе своих знакомых, имеющих отношение к полиции. Молодой человек проехался на спортивном мотоцикле по влажной трассе, однако затем следователи попросили его превысить скоростной режим. На скорости 100 километров в час он упал и ударился головой о бордюр.
О смерти мотоциклиста сообщалось 12 октября.
Авария, которую пытались реконструировать сотрудники СК и ГИБДД, произошла в августе прошлого года. Водитель мотоцикла опережал автомобиль по правой полосе и врезался в автобус, выезжавший со второстепенной дороги. Здоровью мотоциклиста был нанесен тяжкий вред, из-за чего возбудили уголовное дело.
Издание отмечает, что нижегородские мотоциклисты ведут споры в социальных сетях на эту тему. Водители возмущаются тем, что эксперимент проводили в октябре на влажной трассе. Мотосезон уже закрыт, отмечают пользователи. Они критикуют сотрудников полиции, попросивших парня превысить скорость. Знакомые погибшего рассказали, что у Бывшева осталась беременная жена, которой правоохранительные органы, по их мнению, должны выплатить компенсацию.
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Комментарии4
Происшествия , Видео , Криминал , СКР , ГИБДД , МВД , Нижегородская Область
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