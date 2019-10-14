«Очень странный дом»: В Нижнем Новгороде мучают животных

В центре Нижнего Новгорода обнаружили живодерню

Активисты пожаловались депутату Государственной думы России Александру Курдюмову на странный дом, расположенный в центре Нижнего Новгорода на улице Нижегородской. По их предположениям, там живут живодеры. Об этом Курдюмов сообщил на своей странице в Facebook.

«Стены завешаны религиозной символикой, на территории полно черепов, костей и останков птиц. Местные жители говорят, что из дома раздаются дикий вой животных и стоны людей. Граждане боятся связываться с такими соседями, поэтому обратились к нам за помощью», — пишет Курдюмов.

По словам депутата Госдумы, местные жители жалеют собак, которые живут во дворе. Они уверены, что «истощенные и замученные животные содержаться в диких условиях». Депутат обещал взять данный вопрос под свой личный контроль.

Напомним, Московский районный суд Нижнего Новгорода вынес решение по административному делу в отношении ООО «ЭБС», содержавшего приют для безнадзорных животных, где были найдены мертвые собаки.

Информация об обнаружении живых и мертвых собак в неотапливаемом здании на территории недействующей нефтебазы на улице Левинке в Нижнем Новгороде появилась в нижегородских СМИ. Это место в СМИ прозвали «собачьим концлагерем». Как установила прокуратура , в пункт временного содержания животных доставлялись собаки, отловленные в Выксе и Кстовском районе.

Кстати, в Челябинске горожане возле дома на улице Университетская набережная обнаружили автобус, внутри которого находились медведица, лисы, еноты, хорьки, кролики, голуби и собаки. На место вызвали полицию. Правоохранители доставили автобус к отделу и проверили документы у владельцев.