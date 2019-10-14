Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Нижнего Новгорода обнаружили живодерню 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
«Очень странный дом»: В Нижнем Новгороде мучают животных
Фото: depositphotos.com
Активисты пожаловались депутату Государственной думы России Александру Курдюмову на странный дом, расположенный в центре Нижнего Новгорода на улице Нижегородской. По их предположениям, там живут живодеры. Об этом Курдюмов сообщил на своей странице в Facebook.
«Стены завешаны религиозной символикой, на территории полно черепов, костей и останков птиц. Местные жители говорят, что из дома раздаются дикий вой животных и стоны людей. Граждане боятся связываться с такими соседями, поэтому обратились к нам за помощью», — пишет Курдюмов.
По словам депутата Госдумы, местные жители жалеют собак, которые живут во дворе. Они уверены, что «истощенные и замученные животные содержаться в диких условиях». Депутат обещал взять данный вопрос под свой личный контроль.
Напомним, Московский районный суд Нижнего Новгорода вынес решение по административному делу в отношении ООО «ЭБС», содержавшего приют для безнадзорных животных, где были найдены мертвые собаки.
Информация об обнаружении живых и мертвых собак в неотапливаемом здании на территории недействующей нефтебазы на улице Левинке в Нижнем Новгороде появилась в нижегородских СМИ. Это место в СМИ прозвали «собачьим концлагерем». Как установила прокуратура, в пункт временного содержания животных доставлялись собаки, отловленные в Выксе и Кстовском районе.
Кстати, в Челябинске горожане возле дома на улице Университетская набережная обнаружили автобус, внутри которого находились медведица, лисы, еноты, хорьки, кролики, голуби и собаки. На место вызвали полицию. Правоохранители доставили автобус к отделу и проверили документы у владельцев.
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Шесть разбойников обстреляли и ограбили водителя иномарки в Москве Шесть разбойников обстреляли и ограбили водителя иномарки в Москве Экспертиза показала, что Хачатурян насиловал дочерей Экспертиза показала, что Хачатурян насиловал дочерей У самолета отказал двигатель, и он вернулся в Шереметьево У самолета отказал двигатель, и он вернулся в Шереметьево
Комментарии
Происшествия , Александр Курдюмов , Генпрокуратура РФ , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ЕС оценили план Киева по Донбассу
В ЕС оценили план Киева по Донбассу45
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта14
Известный блогер назвал худший город России
Известный блогер назвал худший город России25
Убийца рассказал о последних часах жизни Михаила Круга
Убийца рассказал о последних часах жизни Михаила Круга4
На рукопожатие к Путину собралась очередь
На рукопожатие к Путину собралась очередь400
Видео
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
00:56
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
Шоу-бизнес
На рукопожатие к Путину собралась очередь
00:31
На рукопожатие к Путину собралась очередь
Политика
В ЕС оценили план Киева по Донбассу
04:43
В ЕС оценили план Киева по Донбассу
В мире Европа
В Средиземном море запустили «Калибры»
00:53
В Средиземном море запустили «Калибры»
Армия Войска
В России возродят поезда-призраки
03:09
В России возродят поезда-призраки
Оружие Армия
Путин проводит переговоры с королём Саудовской Аравии
Путин проводит переговоры с королём Саудовской Аравии
Политика
СК разместил видео с томским насильником
00:57
СК разместил видео с томским насильником
Происшествия
Эрдоган заставил Запад перейти на сторону Асада
03:02
Эрдоган заставил Запад перейти на сторону Асада
В мире
Кремль оценил возможность военного конфликта РФ и Турции
04:04
Кремль оценил возможность военного конфликта РФ и Турции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение