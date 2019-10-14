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Самолет вернулся в московский аэропорт из-за отказа двигателя 

Ura.Ru + ещё 7 56 минут назад
Самолет вернулся в Москву из-за отказа двигателя
Фото: РИА Новости
После взлета у самолета авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Москва — Лондон отказали двигатели. Из-за инцидента самолет был вынужден вернуться в московский аэропорт Шереметьево.
Известно, что самолет Airbus A-321 вылетел в 13:40 по московскому времени.
«После взлета у самолета отказал правый двигатель», — приводит ТАСС сообщение источника в экстренных службах.
Сообщается, что на борту самолета находились около 120 человек, из них — более 110 пассажиров.
Получить комментарий представителя авиакомпании «Аэрофлот» на момент написания новости «URA.RU» не удалось.
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Происшествия , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Москва
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