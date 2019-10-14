Самолет вернулся в Москву из-за отказа двигателя

Самолет вернулся в московский аэропорт из-за отказа двигателя

Известно, что самолет Airbus A-321 вылетел в 13:40 по московскому времени.

«После взлета у самолета отказал правый двигатель», — приводит ТАСС сообщение источника в экстренных службах.

Сообщается, что на борту самолета находились около 120 человек, из них — более 110 пассажиров.

Получить комментарий представителя авиакомпании «Аэрофлот» на момент написания новости «URA.RU» не удалось.