Неизвестные обстреляли и ограбили водителя в Москве

Шесть разбойников обстреляли и ограбили водителя иномарки в Москве

Шестеро разбойников на трех машинах совершили нападение на водителя иномарки в Москве . Неизвестные преградили дорогу чужой машине и вынули оттуда водителя. Мужчин избили и обстреляли.

Из чего стреляли преступники, следствие пока не установило. Информации о том, как чувствует себя пострадавший, пока нет. В то же время известно, что после нанесения побоев, преступная шестерка в открытую утащила из иномарки сумку с деньгами, где находилось шесть миллионов рублей.

«По предварительным данным, на Ленинском проспекте в районе дома 81 шестеро неизвестных со стрельбой из неустановленного оружия отобрали у водителя 6 млн руб», — уточнили полицейские.

Для поимки разбойников объявили план «Перехват». Воры скрываются на своих трех машинах. ЧП случилось в 15:07 по московскому времени, пишет «Москва». Мотив действий разбойников полиции пока неизвестен.

Одиннадцатого октября появилась информация, что неизвестные преступники обчистили букмекерскую контору в Москве. Воры забрали около миллиона рублей.