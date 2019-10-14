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Шесть разбойников обстреляли и ограбили водителя иномарки в Москве 

РИА «ФедералПресс» + ещё 7 1 час назад
Неизвестные обстреляли и ограбили водителя в Москве
Фото: РИА Новости
Шестеро разбойников на трех машинах совершили нападение на водителя иномарки в Москве. Неизвестные преградили дорогу чужой машине и вынули оттуда водителя. Мужчин избили и обстреляли.
Из чего стреляли преступники, следствие пока не установило. Информации о том, как чувствует себя пострадавший, пока нет. В то же время известно, что после нанесения побоев, преступная шестерка в открытую утащила из иномарки сумку с деньгами, где находилось шесть миллионов рублей.
«По предварительным данным, на Ленинском проспекте в районе дома 81 шестеро неизвестных со стрельбой из неустановленного оружия отобрали у водителя 6 млн руб», — уточнили полицейские.
Для поимки разбойников объявили план «Перехват». Воры скрываются на своих трех машинах. ЧП случилось в 15:07 по московскому времени, пишет «Москва». Мотив действий разбойников полиции пока неизвестен.
Одиннадцатого октября появилась информация, что неизвестные преступники обчистили букмекерскую контору в Москве. Воры забрали около миллиона рублей.
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Происшествия , Криминал , Москва
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