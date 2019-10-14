Задержаны ещё четыре человека по делу о беспорядках 27 июля в Москве

В рамках расследования Следственным комитетом уголовного дела об июльских массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти задержаны ещё четыре человека.

«27 июля 2019 года на улице Рождественка города Москвы Егор Лесных и Максим Мартинцов, действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой», — заявили в ведомстве.

В СК добавили, что ещё один подозреваемый Андрей Баршай напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину.

«Следствием установлены и противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого фигурант силой удерживал, препятствуя выполнению служебных обязанностей», — добавили в СК.

В настоящее время они задержаны в качестве подозреваемых, проведены обыски.