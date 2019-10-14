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Задержаны ещё четыре человека по делу о беспорядках 27 июля в Москве 

RT на русском + ещё 16 1 час назад
Задержаны ещё четыре человека по делу о беспорядках
Фото: РИА Новости
В рамках расследования Следственным комитетом уголовного дела об июльских массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти задержаны ещё четыре человека.
«27 июля 2019 года на улице Рождественка города Москвы Егор Лесных и Максим Мартинцов, действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой», — заявили в ведомстве.
В СК добавили, что ещё один подозреваемый Андрей Баршай напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину.
«Следствием установлены и противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого фигурант силой удерживал, препятствуя выполнению служебных обязанностей», — добавили в СК.
В настоящее время они задержаны в качестве подозреваемых, проведены обыски.
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Происшествия , Владимир Емельянов , Росгвардия , СКР , Москва
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