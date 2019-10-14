Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чите мужчина зарезал жену на глазах у детей 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
В Чите мужчина зарезал жену на глазах у детей
Фото: РИА Новости
В Чите задержали мужчину по подозрению в убийстве супруги в Черновском районе Читы. Об этом сообщает СУ СК России по Забайкальскому краю.
"По данным следствия, мужчина в ходе бытовой ссоры несколько раз ударил супругу ножом в тело, отчего женщина скончалась на месте", — говорится в сообщении.
Преступник расправился с жертвой прямо на улице. Жители соседних домов сняли конфликт на видео. На записи видно, что в момент убийства рядом находятся два ребенка.
Следователи готовят документы для заключения подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром
Последние новости
Газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток - 2" Газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток - 2" "Проклятье вермахта". Как советский офицер сжег полсотни немецких танков "Проклятье вермахта". Как советский офицер сжег полсотни немецких танков Украина начала экспорт своей главной технологии в США Украина начала экспорт своей главной технологии в США
Происшествия , Криминал , Чита
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России возродят поезда-призраки
В России возродят поезда-призраки2
В Киеве начались протесты
В Киеве начались протесты47
«Бывают настоящие сумасшедшие»
«Бывают настоящие сумасшедшие»5
Авиасообщение с Украиной: Россия приняла решение
Авиасообщение с Украиной: Россия приняла решение22
Кремль оценил возможность военного конфликта РФ и Турции
Кремль оценил возможность военного конфликта РФ и Турции476
Видео
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
В Средиземном море запустили «Калибры»
00:53
В Средиземном море запустили «Калибры»
Армия Войска
Путин проводит переговоры с королём Саудовской Аравии
Путин проводит переговоры с королём Саудовской Аравии
Политика
СК разместил видео с томским насильником
00:57
СК разместил видео с томским насильником
Происшествия
Эрдоган заставил Запад перейти на сторону Асада
03:02
Эрдоган заставил Запад перейти на сторону Асада
В мире
Кремль оценил возможность военного конфликта РФ и Турции
04:04
Кремль оценил возможность военного конфликта РФ и Турции
Политика
В Москве эвакуируют станцию метро
00:35
В Москве эвакуируют станцию метро
Происшествия Новости Москвы
Украина назвала свою версию срыва разведения сил
03:40