Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение 

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, которое опубликовано на странице в фейсбуке.
В нем она благодарит жителей города и страны за поддержку.
Она отмечает, что люди звонили со словами соболезнований и предложениями о помощи со всей России.
В видеозаписи мать также говорит о том, что в период поисков девочки жители Саратова очень помогали и она "могла положиться буквально на каждого".
Также женщина заявила, что обратилась к властям с просьбой сделать проход к школе безопасным.
До этого в Саратове похоронили убитую 9-летнюю девочку.