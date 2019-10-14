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Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение 

Газета.Ru + ещё 18 1 час назад
Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение
Фото: Youtube
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, которое опубликовано на странице в фейсбуке.
В нем она благодарит жителей города и страны за поддержку.
Она отмечает, что люди звонили со словами соболезнований и предложениями о помощи со всей России.
В видеозаписи мать также говорит о том, что в период поисков девочки жители Саратова очень помогали и она "могла положиться буквально на каждого".
Также женщина заявила, что обратилась к властям с просьбой сделать проход к школе безопасным.
До этого в Саратове похоронили убитую 9-летнюю девочку.
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Происшествия , Саратов
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