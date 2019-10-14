Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, которое опубликовано на странице в фейсбуке.

В нем она благодарит жителей города и страны за поддержку.

Она отмечает, что люди звонили со словами соболезнований и предложениями о помощи со всей России.

В видеозаписи мать также говорит о том, что в период поисков девочки жители Саратова очень помогали и она "могла положиться буквально на каждого".

Также женщина заявила, что обратилась к властям с просьбой сделать проход к школе безопасным.

До этого в Саратове похоронили убитую 9-летнюю девочку.