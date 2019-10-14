Южнокорейская певица Солли найдена мёртвой

Южнокорейская певица и актриса Солли найдена мёртвой

Актриса и бывшая участница южнокорейской женской группы f (x) 25-летняя Солли (Sulli) найдена мёртвой в своём доме.

Как сообщает издание «Чунан Ильбо», её труп обнаружил брат на втором этаже дома в пригороде Сеула . Полицейские не нашли там признаков насилия. Предсмертная записка и дневник указывают на самоубийство девушки, однако правоохранители рассматривают и другие версии произошедшего. Солли, чьё настоящее имя Чхве Чжин Ри, получала последнее время много негативных комментариев в Интернете за пропаганду свободы женщин в выборе одежды.

Она начала актёрскую карьеру в 11 лет, сыграв юную принцессу Сонхву в драме SBS Seodong. Всего её фильмография насчитывает около 10 работ. В 2009 году Солли дебютировала в составе группы f (x), но в 2015 году оставила коллектив. Её последний сингл Goblin вышел в июне 2019 года.