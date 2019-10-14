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Южнокорейская певица и актриса Солли найдена мёртвой 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Южнокорейская певица Солли найдена мёртвой
Фото: CC BY-SA 3.0/Global Look Press
Актриса и бывшая участница южнокорейской женской группы f (x) 25-летняя Солли (Sulli) найдена мёртвой в своём доме.
Как сообщает издание «Чунан Ильбо», её труп обнаружил брат на втором этаже дома в пригороде Сеула. Полицейские не нашли там признаков насилия. Предсмертная записка и дневник указывают на самоубийство девушки, однако правоохранители рассматривают и другие версии произошедшего. Солли, чьё настоящее имя Чхве Чжин Ри, получала последнее время много негативных комментариев в Интернете за пропаганду свободы женщин в выборе одежды.
Она начала актёрскую карьеру в 11 лет, сыграв юную принцессу Сонхву в драме SBS Seodong. Всего её фильмография насчитывает около 10 работ. В 2009 году Солли дебютировала в составе группы f (x), но в 2015 году оставила коллектив. Её последний сингл Goblin вышел в июне 2019 года.
Как писал News.ru, американский актёр Арон Айзенберг, игравший владельца бара Фаренгу Нога в сериале 90-х годов «Звёздный путь: Глубокий космос 9», скончался в возрасте 50 лет. В последние годы он испытывал серьёзные проблемы со здоровьем.
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Происшествия , Арон Айзенберг , Сеул
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