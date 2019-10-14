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В Обнинске арестовали гражданина США, ударившего полицейского 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Американского пенсионера арестовали в Обнинске
Фото: РИА Новости
Гражданин США стал фигурантом уголовного дела после того, как в Обнинске ударил полицейского, приехавшего разбираться в ссоре мужчины с его приятельницей, сообщила прокуратура Калужской области в понедельник.
Установлено, что 68-летний американец временно проживал в Обнинске у своей знакомой.
"В ходе конфликта, возникшего с хозяйкой квартиры, женщина вызвала сотрудников полиции. В ходе проверки документов, не желая подчиняться законному требованию сотрудника полиции и участвовать в разбирательстве… мужчина нанес полицейскому один удар кулаком в лицо, причинив физическую боль и телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Максимальная санкция данной статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.
"Установлено, что в августе текущего года у иностранца закончилось разрешение на проживание в Российской Федерации", — информирует прокуратура.
Представитель надзорного ведомства уточнила РИА Новости, что, пока расследуется уголовное дело, иностранец будет находиться в России, сейчас он помещен под стражу.
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Калужская Область , Обнинск , США
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