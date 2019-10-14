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Окровавленную Audi пропавшей россиянки нашли у перекупщиков 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
В машине пропавшей молодой матери нашли кровь
Фото: соцсети
Автомобиль Audi Q5 пропавшей жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной нашли у перекупщиков в Челябинске. Об этом сообщает e1.ru со ссылкой на неназванный источник.
По словам источника e1.ru, в машине нашли замытые пятна крови.
«Приехали эксперты из Челябинска. Сказали, что салон весь в крови, хотя все замыто», — заявил собеседник издания.
Перекупщик, знакомый с ситуацией, заявил e1.ru, что продавала авто девушка, очень похожая на Каторгину. Ее якобы сопровождали цыгане. У этой девушки был паспорт Каторгиной, права и все документы на машину. Автомобиль был продан за 500 тысяч рублей.
Когда перекупщик услышал новости о пропаже девушки на Audi Q5, он обратился в полицию.
Как сообщал «Рамблер», 27-летняя Ксения Каторгина вечером 10 октября поехала показывать свою машину потенциальной покупательнице на Уралмаш и пропала.
По словам подруги пропавшей, Каторгиной позвонила якобы беременная покупательница, поэтому та не испугалась ехать на встречу одна.
У Каторгиной есть девятилетняя дочь, сейчас она живет с бабушкой.
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Происшествия , Криминал , Екатеринбург
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