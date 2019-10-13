Учебный самолет ВВС Канады разбился в США

Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в штате Джорджия на юго-востоке США , пилот успешно катапультировался, сообщает федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

"Самолет CT-144 Tutor, принадлежащий (пилотажной группе) "Снегири" канадских королевских военно-воздушных сил, потерпел крушение на пастбище около Брукса, штат Джорджия, сегодня примерно в 13.30 (20.30 мск). Власти сообщили, что пилот успешно катапультировался", — сообщается в Twitter Управления.

ВВС Канады, в свою очередь, сообщают в Twitter, что крушение произошло незадолго до авиашоу, которое должно было состояться в Атланте.