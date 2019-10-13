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Учебный самолет ВВС Канады разбился в США 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Учебный самолет ВВС Канады разбился в США
Фото: РИА Новости
Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в штате Джорджия на юго-востоке США, пилот успешно катапультировался, сообщает федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
"Самолет CT-144 Tutor, принадлежащий (пилотажной группе) "Снегири" канадских королевских военно-воздушных сил, потерпел крушение на пастбище около Брукса, штат Джорджия, сегодня примерно в 13.30 (20.30 мск). Власти сообщили, что пилот успешно катапультировался", — сообщается в Twitter Управления.
ВВС Канады, в свою очередь, сообщают в Twitter, что крушение произошло незадолго до авиашоу, которое должно было состояться в Атланте.
"Сейчас слишком рано говорить о причинах инцидента. Мы рады, что Кевин (Домон-Гарнье, пилот самолета) и публика не пострадали", — говорится в сообщении.
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Происшествия , Армия , Оружие , Канада , США
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