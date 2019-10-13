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Екатеринбуржцы застряли в Японии без еды и воды 

Ura.Ru 5 минут назад
Россияне застряли в Японии без еды и воды
Фото: РИА Новости
Туристы из Екатеринбурга находятся в аэропорту в Токио уже два дня. Отдыхающие не могут вернуться домой, так как 12 октября из-за тайфуна авиакомпания Japan Airlines отменила вылет в Россию.
«Мы находимся в безвыходном положении! Никакой информации JAL не даёт. При этом, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, не предоставляет отель, не кормит, не обеспечивает водой», — рассказал один из туристов сообществу «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, туристы сообщали о своем положении российскому посольству, но им посоветовали обратиться в авиакомпанию.
Корреспондент URA.RU направил запрос на официальную почту Федерального агентства по туризму (Ростуризм) . Оперативно получить комментарий в пресс-службе Ростуризма не удалось.
Ранее ТАСС со ссылкой на российское посольство в Токио сообщило, что информации о россиянах пострадавших в результате тайфуна в Японии, не поступало. По последним данным агентства, из-за стихийного бедствия восемь человек погибли, 24 числятся пропавшими и еще более 100 получили травмы различной степени тяжести.
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Комментарии
Происшествия , Ростуризм , ИТАР-ТАСС , Екатеринбург , Япония
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