В Сети сообщили о смерти бизнесмена Евгения Пригожина

Со ссылкой на источники, имеющие отношение к компаниям Пригожина, канал сообщает, что бизнесмен находился на борту самолета АН-72, потерпевшего крушение 11 октября.

Вчера бизнесмен должен был встретиться с президентом африканской страны в Киншасе , куда и летел самолет, но встреча не состоялась.

С момента катастрофы Пригожин не выходит на связь со своим окружением.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» заявляла, что ей неизвестно, находился ли на Пригожин на борту самолета. Спустя некоторое время пост был удален.

При этом источники других СМИ пока что не подтверждают факт гибели Пригожина в Конго.

Накануне «Рамблер» сообщал, что дипломаты назвали имена погибших россиян в авиакатастрофе в Конго. Они находились на борту президентского Ан-72, потерпевшего крушение в Демократической Республике Конго (ДРК). Однако имени Пригожина среди них не было.

Имена погибших опубликовало в фейсбуке посольство России в ДРК.

«На борту потерпевшего крушение Ан-72, находились российские граждане: Садовничий Владимир Владимирович, 07.02.1958 г.р. Шумков Виталий Степанович, 15.02.1955 г.р. Конголезские власти информировали нас о том, что продолжают вести поисково-спасательные работы» — сказано в сообщении дипломатов.

Самолет вылетел в пятницу из города Гома в Киншасу. Примерно через час связь с воздушным судном пропала. На борту находились четыре члена экипажа, военные и гражданские лица, включая дипломатов и сотрудников президентской администрации Конго.

По сообщениям конголезских чиновников, самолет входил в отряд президентской авиации.

Ряд СМИ считает Евгения Пригожина близким к Кремлю бизнесменом.