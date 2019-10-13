Цветы и игрушки: Саратов простился с убитой школьницей

Убийство девятилетней девочки в Саратове всколыхнуло город: проститься с ней в храм Петра и Павла пришли сотни жителей города. Люди несли цветы и мягкие игрушки — они выстраивались в очередь у церкви, которая не могла вместить всех желающих. «Газета.Ru» — о том, как Саратов переживает трагедию.

Саратов простился с девятилетней девочкой, пропавшей в среду, 9 октября, по дороге в школу и найденной мертвой вечером 10 октября. На отпевание в храм Петра и Павла в микрорайоне «3-я Дачная» пришли сотни жителей города — как сообщило информационное агентство «Регион 64», желающих проводить в последний путь убитого ребенка оказалось так много, что для них были организованы бесплатные автобусные маршруты для поездки в храм.

Церемония продолжалась около двух часов, по данным РИА «Новости»: после отпевания жителей Саратова пускали в храм по десять человек. Горожане несли цветы и мягкие игрушки. Вместе с саратовцами на церемонии прощания были и представители властей — председатель правительства Александр Стрелюхин и мэр Саратова Михаил Исаев . За общественным порядком у храма следили десятки полицейских.

После окончания церемонии прощания кортеж с гробом девочки отправился на кладбище в поселок Сторожевка Татищевского района. Сопровождали девочку родные и близкие.

Гибель девятилетней школьницы стала настоящей трагедией для жителей Саратова. Ребенка, пропавшего 9 октября, искали два дня — помимо сотрудников правоохранительных органов , к поискам подключились волонтеры организации «Лиза Алерт». Как сообщало издание RT, ребенка искали около 2 тыс. добровольцев — не только в Саратове, но и в Энгельсе на другом берегу Волги.

«Отрабатывали весь город, каждый подвал и каждый подъезд, везде расклеивали объявления, чтобы как можно больше людей узнали о пропавшей и помогли ее найти, — рассказывал изданию куратор поискового отряда «Лизы Алерт» Константин Костырин. — Нам сообщали, что видели похожую девочку в том или ином районе. Наши отряды сразу же обращали внимание на указанные места».

На одной из видеозаписей, которые правоохранители попросили присылать местных жителей, полицейские заметили мужчину, который притащил большой мешок к автобусной остановке у аэропорта и положил его на лавочку, а затем выбросил что-то в урну. Позже на остановке нашли сменную обувь девочки и ее школьный рюкзак, сообщали RT.

Вечером 10 октября тело девятилетней школьницы нашли в одном из гаражей, мимо которых она каждый день ходила в школу.

Убийца ребенка был задержан в тот же вечер. «Установлена личность мужчины 1984 года рождения, который может быть причастен к ее убийству. Он задержан по подозрению в совершении указанного преступления», — сообщили в Следственном управлении СК РФ.

Узнав о задержании подозреваемого, жители Саратова устроили возле гаражей стихийный митинг, пока правоохранители пытались провести следственный эксперимент. На кадрах видеосъемки, попавших в сеть, было видно, как толпа окружила полицейский автомобиль — люди были готовы устроить самосуд, однако вняли просьбам представителей правоохранительных органов. «Большое спасибо всем за участие. Пожалуйста, разъезжайтесь по домам. Следственный комитет должен выполнять свою задачу. Давайте не будем мешать властям», — цитировал правоохранителей телеканал РЕН ТВ.

Сам предполагаемый убийца, 35-летний местный житель Михаил Туватин, дал в СК признательные показания — по его словам, он задушил девочку из опасений, что она расскажет взрослым, что он самовольно поселился в гараже, который ему не принадлежит. Между тем, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и «насильственные действия сексуального характера».

Наутро после того, как тело ребенка было найдено в заброшенном гараже, а предполагаемый убийца был задержан и впоследствии арестован, жители города понесли цветы и игрушки к подъезду, где жила девочка.

Однако детский омбудсмен Саратовской области Татьяна Загородняя попросила их этого не делать из сочувствия к чувствам родителей ребенка.

«Мама попросила отнести все цветы и игрушки к тем гаражам, где она пропала, — написала Загородняя в фейсбуке. — Пожалуйста, не несите ничего к подъезду! Просьба мамы Лизы! И к ним пока не заходите. Родители держатся из последних сил. Лучше к школе нести игрушки, цветы. Там вроде фото поставили, маленький мемориал. Маме незачем это видеть».

Убийство девочки стало поводом поставить перед властями Саратова вопрос безопасности детей — мать школьницы уже встретилась с главами региона — губернатором Саратовской области Валерием Радаевым и главой города Михаилом Исаевым. «Потребовала хорошую освещенную дорогу с камерами и высоким забором от гаражей», — рассказала она RT. Телеграм-канал Mash также сообщил, что мама девочки попросила снести гаражи, среди которых погибла ее дочь.

Как сообщает «Интерфакс», в Саратовской области уже принято решение создать комиссии, которые оценят безопасность территорий школ и детских садов. «В состав комиссий войдут представители правоохранительных структур и общественных советов учреждений образования», — сообщила пресс-служба Валерия Радаева.